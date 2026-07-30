الإرياني: الحوثيون يعتزمون فرض رسوم على السفن

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس (الأربعاء)، أن جماعة الحوثي تدرس بالتعاون مع إيران فرض رسوم عبور على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة وصفها بأنها تصعيد خطير يهدد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وأوضح الإرياني، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب إلى مصدر تمويل مستمر للأنشطة العسكرية للحوثيين، محذراً من تداعياتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية.

وتأتي تصريحات الوزير اليمني عقب معلومات نقلاً عن مصادر إقليمية مطلعة، أفادت بأن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر، في وقت لا يزال فيه الممر البحري يشهد تداعيات أمنية مرتبطة بالهجمات التي نفذتها الجماعة خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر، أجرت الصين محادثات مباشرة مع الحوثيين بهدف ضمان مرور ناقلاتها وسفنها التجارية عبر جنوب البحر الأحمر دون التعرض لهجمات، في مؤشر على سعي أطراف دولية إلى تأمين مصالحها التجارية في واحد من أكثر الممرات البحرية أهمية لحركة التجارة العالمية.