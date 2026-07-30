إيدي هاو يغادر تدريب نيوكاسل.. ويايسله أبرز المرشحين لخلافته

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، أن إيدي هاو غادر منصبه مدربًا لنادي نيوكاسل يونايتد بشكل فوري، منهياً مشوارًا استمر خمسة أعوام مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة “سكاي سبورتس” أن رحيل المدرب الإنجليزي جاء بعد تزايد الضغوط التي واجهها خلال الموسم الماضي، عقب إنهاء نيوكاسل منافسات الدوري في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى الفريق 17 هزيمة في 38 مباراة.

وشكلت الخسارة أمام بريستول سيتي بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، آخر ظهور لهاو على رأس الجهاز الفني لنيوكاسل.

ورغم النهاية المفاجئة، شهدت فترة هاو مع نيوكاسل تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها قيادة الفريق للتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، ليحصد النادي أول لقب محلي كبير منذ 70 عامًا، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نسختي 2023 و2025.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس”، جاء قرار الانفصال عقب مناقشات بين المدرب وإدارة النادي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية أخرى إلى أن هاو أبلغ الإدارة برغبته في الابتعاد عن التدريب لفترة والحصول على قسط من الراحة.

يايسله أبرز المرشحين

وتصدر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي السعودي، قائمة الأسماء المرشحة لخلافة هاو، وفقًا للتقارير البريطانية، خاصة في ظل امتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصًا مسيطرة في كل من نيوكاسل يونايتد والأهلي.