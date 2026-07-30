أرباح «البحري» ترتفع 574% إلى 2.74 مليار في الربع الثاني

البلاد( الرياض)

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” بنسبة 574.15%، في الربع الثاني من عام 2026، لتسجل نحو 2.74 مليار ريال، مقارنة بـ 407.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت في بيان على “تداول”: إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود إلى تحسن الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للنفط بنحو 1.8 مليار ريال، ولقطاع البحري للكيماويات بنحو 233 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 156.2% إلى نحو 16.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.46 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما نمت الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنحو 131 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع الحالي مكاسب رأسمالية من بيع سفينة، فيما ارتفعت الإيرادات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التمويلية بمبلغ 25 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ووفق الشركة، فقد ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 420.7% لتبلغ نحو 4.9 مليار ريال، مقارنة مع 940.27 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة: إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى عدة أسباب من بينها، ارتفاع الإيرادات لجميع القطاعات وبالأخص قطاع البحري للنفط الذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 6 مليارات ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 233 مليون ريال، وقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 179 مليون ريال، وقطاع البحري للبضائع السائبة بمبلغ 98 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال الفترة الحالية، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق.