6231 انتهاكاً بحق المستشفيات.. تقرير حقوقي: الحوثيون دمروا القطاع الصحي ويسعون لتهديد الملاحة

البلاد (عدن)

كشف تقرير حقوقي يمني عن تصاعد الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي، مؤكداً أن الجماعة انتهجت سياسة ممنهجة أدت إلى تقويض الخدمات الطبية وحرمان ملايين اليمنيين من حقهم في العلاج، فيما حذرت الحكومة اليمنية من استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، بالتزامن مع سقوط ضحايا جدد بسبب الألغام.

وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 6231 انتهاكاً بحق المستشفيات والمراكز الصحية والأطباء والعاملين في القطاع الصحي، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يوليو 2026. وشملت الانتهاكات القتل والإصابة والاعتقال والاختفاء القسري، إضافة إلى قصف المستشفيات وإغلاقها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح التقرير أن 62 من الكوادر الصحية قتلوا، وأصيب 87 آخرون، فيما تعرض 167 طبيباً وممرضاً وعاملاً صحياً للاعتقال أو الاختطاف، وسجلت 19 حالة إخفاء قسري. كما وثق 1240 انتهاكاً بحق المنشآت الصحية، بينها 732 حالة اقتحام وإغلاق، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتحويل منشآت صحية إلى مواقع عسكرية، إضافة إلى نهب سيارات الإسعاف والأدوية والمعدات الطبية.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا أغلقت 1107 صيدليات، ونهبت 18 مخزناً للأدوية، وفصلت 569 موظفاً صحياً، كما حرمت أكثر من 48 ألف عامل في القطاع الصحي من رواتبهم، فضلاً عن فرض إتاوات على المستشفيات الخاصة وإجبارها على علاج عناصرها مجاناً، الأمر الذي أسهم في انهيار الخدمات الصحية وهجرة الكفاءات الطبية.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية اليمنية المكلفة أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز عبر تهديد الملاحة في باب المندب، مؤكدة أن الحكومة اليمنية لا تزال متمسكة بالحل السياسي، لكنها مستعدة للتصعيد إذا استمرت الجماعة في توسيع عملياتها العسكرية، مع استمرار الوساطة العُمانية بين الطرفين.

ميدانياً، قُتل أمس أربعة أشخاص من أسرة واحدة في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة؛ إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي، بعدما نقل أحد أفراد الأسرة جسماً يُشتبه بأنه خردة معدنية إلى منزله قبل أن ينفجر. وتعد الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين وتفاقم معاناتهم، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استمرار الانتهاكات الإنسانية والأمنية التي تشهدها مناطق سيطرة الحوثيين.