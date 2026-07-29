السياسة

موريتانيا تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (نواكشوط)
عبرت موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وجددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته اليوم تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لحقها في اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية منشآتها الحيوية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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