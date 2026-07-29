مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية السياحية بمكة المكرمة

وقّعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة السياحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، بما يدعم تنمية القطاع السياحي في المنطقة، ويرتقي بكفاءة التخطيط والتنفيذ للمبادرات والمشروعات المشتركة.

وتتضمن المذكرة التعاون في إعداد الدراسات الخاصة بتفعيل وتأهيل المواقع السياحية بمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب تبادل البيانات الجيومكانية وربط قواعدها، ودعم أعمال المرصد الحضري السياحي وتطوير مؤشراته، بما يسهم في دعم التخطيط الحضري، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما تشمل مجالات التعاون بناء القدرات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المشتركة، والتعاون في تخطيط وتنمية القوى العاملة في القطاع السياحي، وتنفيذ المبادرات والفعاليات المجتمعية والتطوعية، ودعم القطاع السياحي غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة، وتعزيز التعاون الإعلامي وإبراز المقومات السياحية في المنطقة.

وتجسد المذكرة حرص هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود التكاملية بما يسهم في تنمية القطاع السياحي، والارتقاء بمقوماته، وتعزيز مكانة منطقة مكة المكرمة وجهةً سياحيةً رائدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.