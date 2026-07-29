مباحثات سعودية أوزبكية لتطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في العاصمة طشقند، وزير الصحة فهد الجلاجل، وبحثا عدة ملفات بينها التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنظيم قطاع الصناعات الدوائية.
ونقل وزير الصحة لرئيس أوزبكستان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، ولجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعمق الروابط التي تجمع بينهما، والإشادة بما تشهده من تطور متسارع، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الصحية والاستثمارية.
كما استعرض اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنظيم قطاع الصناعات الدوائية، وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية، وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات في أوزبكستان.
وتطرق اللقاء إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال الصحي خلال زيارة رئيس أوزبكستان إلى المملكة في أغسطس 2022م، وما نتج عنها من مبادرات مشتركة، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة الحالية؛ بما يعزز التعاون الصحي والاستثماري بين البلدين.
حضر اللقاء رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان سعيدة ميرضيائيفا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان سعد أبو حيمد، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي محمد أبونيان، ومستشار وزير الصحة د. عمر الشنقيطي، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي د. نوف النمير.
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