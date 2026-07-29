مباحثات سعودية أوزبكية لتطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

البلاد (جدة)

استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في العاصمة طشقند، وزير الصحة فهد الجلاجل، وبحثا عدة ملفات بينها التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنظيم قطاع الصناعات الدوائية.