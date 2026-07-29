صعود الهضبة يعود إلى عقبة المحمدية لحسم أبطال موسم 2026

متابعة (هاني البشر)

تستعد عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026، التي تقام خلال الفترة من 31 يوليو حتى 1 أغسطس، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات الشريك الرسمي للبطولة، وبراندشب الشريك الإستراتيجي لموسم 2026.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الختامية بعد المنافسة القوية التي شهدتها الجولة الثانية، التي تمكن خلالها مأمون عمرو القباني من تحقيق فوزه الثاني تواليًا، إلى جانب تسجيل رقم قياسي جديد لمسار عقبة المحمدية بزمن بلغ دقيقة واحدة و42 ثانية و301 جزء من الثانية، فيما جاء فيصل سفيان القباني في المركز الثاني، وحل ربيع مؤيد الأعور ثالثًا، لتزداد المنافسة على ألقاب الموسم.

وتقام منافسات الجولة ضمن (10) فئات، إلى جانب كأس السيدات، على مسار يمتد لمسافة (4.2) كيلومترات ويضم (30) منعطفًا، مع ارتفاع يتدرج من (1900) متر إلى نحو (2150) مترًا فوق سطح البحر، ما يفرض تحديات فنية تتطلب مهارة عالية في القيادة ودقة في التعامل مع المنعطفات.

ويتضمن برنامج الجولة إقامة التجارب الرسمية، تليها أربعة سباقات تنافسية، على أن تعتمد النتائج النهائية وفق مجموع أفضل زمنين يحققهما كل متسابق، بما يبقي المنافسة مفتوحة حتى المحاولات الأخيرة.

وتُعد الجولة الختامية المحطة الحاسمة في موسم 2026، إذ ستشهد تتويج أبطال الترتيب العام والفئات المختلفة، مواصلةً لمسيرة البطولة التي انطلقت عام 2017، وانتقلت إلى محافظة الطائف منذ عام 2023، لتواصل تعزيز حضور رياضة صعود الهضبة، وترسيخ مكانة الطائف وجهةً