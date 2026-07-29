سحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 25 شخصاً

أصدرت السلطات الكويتية 6 مراسيم تقضي بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 25 شخصاً، وذلك وفق ما ورد في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الصادر اليوم (الأربعاء).

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، قضى المرسوم رقم 116 لسنة 2026 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 6 أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية، استناداً إلى أحكام المادة (21 مكرراً أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

كما نص المرسوم رقم 117 على سحب الجنسية من شخصين، فيما تضمن المرسوم رقم 118 سحب الجنسية من شخص واحد، وقضى المرسوم رقم 119 بسحب الجنسية من 9 أشخاص ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وشمل المرسوم رقم 120 سحب شهادة الجنسية من شخص واحد ومن اكتسبها معه بالتبعية وفق أحكام قانون الجنسية، بينما نص المرسوم رقم 121 على إسقاط الجنسية الكويتية عن 6