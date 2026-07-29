رئيس جمهورية ليبيريا يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

البلاد (مونروفيا)
استقبل فخامة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له على هامش زيارته للمشاركة في افتتاح مشروع إنشاء طريق بانجا – سالايا في جمهورية ليبيريا، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة 20 مليون دولار.
وأوضح المرشد خلال الاستقبال إلى أن زيارته لجمهورية ليبيريا تأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين الممتد على مدى أكثر من 48 عامًا، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية خلالها التمويل لتنفيذ أربعة مشاريع وبرامج إنمائية في جمهورية ليبيريا، عبر قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها 58.8 مليون دولار، أسهمت في دعم قطاعات تنموية حيوية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في ليبيريا.
وفي سياق متصل التقى الرئيس التنفيذي معالي وزير المالية والتخطيط الإنمائي أوغستين كبيه نغافوان، بحضور معالي وزير الأشغال العامة رولاند لايفيت، إضافة إلى معالي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي ومناقشة الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
استقبل فخامة الرئيس جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له على هامش زيارته للمشاركة في افتتاح مشروع إنشاء طريق بانجا – سالايا في جمهورية ليبيريا، الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله بقيمة 20 مليون دولار.
وأوضح المرشد خلال الاستقبال إلى أن زيارته لجمهورية ليبيريا تأتي امتدادًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين الممتد على مدى أكثر من 48 عامًا، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية خلالها التمويل لتنفيذ أربعة مشاريع وبرامج إنمائية في جمهورية ليبيريا، عبر قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها 58.8 مليون دولار، أسهمت في دعم قطاعات تنموية حيوية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في ليبيريا.
وفي سياق متصل التقى الرئيس التنفيذي معالي وزير المالية والتخطيط الإنمائي أوغستين كبيه نغافوان، بحضور معالي وزير الأشغال العامة رولاند لايفيت، إضافة إلى معالي وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي ومناقشة الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.