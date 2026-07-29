جدة تحتضن النسخة الأولى من “سيتي سكيب ويست”

تنطلق النسخة الأولى من معرض “سيتي سكيب ويست” في مدينة جدة خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2027 في “جدة سوبر دوم”، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبتنظيم من شركة “تحالف”، المشروع المشترك بين إنفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وبذلك ستكون منصةً عقارية متخصصة للمنطقة الغربية تسهم في تحفيز الاستثمارات ودعم تملك المنازل وربط المطورين العقاريين بالمستثمرين ومشتري المنازل في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إطلاق “سيتي سكيب ويست” امتدادًا للنجاح الذي حققه معرض “سيتي سكيب العالمي”، ودعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الاستثمارات وتعزيز التنمية الإقليمية والإسهام في رفع معدلات تملك المنازل في المنطقة الغربية، بوصفه منصة تجمع المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار وتسهم في بناء الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي المعرض في وقت تشهد فيه المنطقة الغربية مرحلة جديدة من النمو العمراني والعقاري، إذ سجّلت جدة، وفق تقرير “السوق السكنية في المملكة – صيف 2025” الصادر عن نايت فرانك، ارتفاعًا بنسبة 28% في قيمة الصفقات السكنية لتصل إلى 17.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، فيما سجّلت المدينة المنورة أعلى معدل نمو في السوق السكنية على مستوى المملكة بارتفاع بلغ 49% على أساس سنوي.

ويعكس هذا النمو حجم المشاريع الكبرى، ومن أبرزها الشركة الوطنية للإسكان، والجنى، والمكيمن، والغروب، وبوابة مكة، ومجموعة روشن – العروس، ومرافي، وذاخر للتطوير، وشمس العروس، ومدينة أبحر، ومسار مكة، ومدينة جدة الاقتصادية، وجبل عمر، وجدة التاريخية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، ورؤى المدينة، ورؤى الحرم، والبحر الأحمر الدولية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووسط جدة، والمونوليث (مشروع دبليو) ومدينة القدية الساحلية الاقتصادية، بما يعزز مكانة المنطقة الغربية وجهةً رائدة للاستثمار والسياحة والتطوير متعدد الاستخدامات.

وأوضحت نائبة الرئيس التنفيذي في شركة تحالف راشيل ستورجيس أن معرض سيتي سكيب العالمي أثبت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مكانته بوصفه المنصة التي يجتمع فيها أبرز المستثمرين والمطورين العقاريين وصناع القرار ومشتري المنازل، ليسهم في دعم مستهدفات القطاع العقاري بالمملكة، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات.