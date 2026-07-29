السياسة

ترامب: الميليشيات الموالية لإيران “سرطان العالم”

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (واشنطون)

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران برد قوي عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستلقن إيران درسًا قاسيًا” بعد هذا الهجوم.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: إن المليشيات المدعومة من إيران تمثل “سرطان العالم”، مشددًا على ضرورة التصدي لأنشطتها في المنطقة.

وأوضح أن الهجوم الذي استهدف الميليشيات في العراق جرى بالتنسيق مع الحكومة العراقية، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها تلك الجماعات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهجوم الإيراني الذي وقع الليلة الماضية جاء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية لم يكن لديها سوى دقائق معدودة للتعامل مع الصواريخ الإيرانية واعتراضها وإسقاطها.

وأكد ترامب أن واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على استهداف قواتها، مجددًا موقفه المتشدد تجاه إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها في المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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