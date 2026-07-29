تجديد تمديد إعفاء التخزين بميناء الملك فهد الصناعي 60 يوماً

البلاد (ينبع)

جددت الهيئة العامة للموانئ” موانئ” تمديد فترة الإعفاء لأجور التخزين في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع لمدة 60 يوما.

وذكرت في تعميم، زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين الصادر معبأ للحاويات والمسطحات والمقطورات وجميع فئات المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) حتى 20 يوماً، في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وكذلك زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين الوارد الفارغ للحاويات والمسطحات والمقطورات حتى20 يوماً، في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وارجعت قرار تمديد فترة الاعفاء لأجور التخزين لاستمرار الظروف التشغيلية والمتغيرات المرتبطة بحركة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وحرص الهيئة العامة للموانئ على دعم انسيابية العمليات التشغيلية والمحافظة على كفاءة العمليات بالموانئ، مشيرة في الوقت نفسه إلى نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ وتعديلاته، بالإضافة الى الصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ.

وكانت الهيئة العامة للموانئ قررت زيادة فترات الإعفاء من أجور التخزين الصادر) معبأ للحاويات والمسطحات والمقطورات وجميع فئات المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) حتى 20 يوماً، وكذلك تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين الوارد الفارغ للحاويات والمسطحات والمقطورات حتى 20 يوماً، في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع لمدة 60 يومًا.

يشار الى أن الهيئة العامة للموانئ اعتمدت تعديل فترات الإعفاء من أجور التخزين في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وفقاً للآتي: زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين الصادر معنا للحاويات والمسطحات والمقطورات وجميع مئاب المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) باستثناء الفئات ” 1 – 5- 7″حتى 20 يوماً، وكذلك زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين الصادر معبأ للحاويات والمسطحات والمقطورات لفئات المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) ” 1- 5- 7″ حتى 20 يوماً، بالإضافة الى زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين الوارد الفارع) للحاويات والمسطحات والمقطورات حتى 20 يوماً اعتبارا من 5 ابريل 2026 لمدة شهرين.