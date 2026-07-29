اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط بمصر

أفادت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بوقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، مؤكدة أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وأكدت الوزارة تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشارت إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف، مهيبة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، ومؤكدة استمرار المتابعة اللحظية للموقف، والإعلان عن أي مستجدات.

يذكر أن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أعلنت تعرض ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط بمصر لضربة بطائرة مسيرة.