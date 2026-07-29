المملكة وإيطاليا تُشددان على حماية الأمن البحري وحرية الملاحة

البلاد (روما)

على هامش اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعات العمل التابعة لمؤتمر نيويورك وأعضاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في روما يومي ٢٨ و٢٩ يوليو ٢٠٢٦م؛ عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي لي الجمهورية الإيطالية السيد أنتونيو تاياني، اجتماعاً ثنائياً استعرضا خلالها لتطورات الإقليمية وأكدا متانة الشراكة الاستراتيجية الثنائية.