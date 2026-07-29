المملكة تُجدد رفضها لمحاولات تغيير الوضع التاريخي للقدس

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع، أن الحوار بين أتباع الأديان أصبح ضرورة إستراتيجية وركيزة أساسية لبناء سلام عادل ودائم، مضيفاً أن الأديان السماوية تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي، وأن الأمن الدائم لا يمكن أن يتحقق في ظل حرمان الآخرين من حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى المكانة الفريدة لمدينة القدس لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، محذرًا من الاستفزازات المتكررة في المسجد الأقصى، والاعتداءات على المقدسات، والإجراءات التي تؤجج التوترات الدينية، وتقوض فرص السلام.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، الذي يُرتكب بحماية أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدًا أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والأمن والكرامة وتقرير المصير، ويقوض أسس السلام وفرص تحقيق الأمن والاستقرار.
وثمّن الإجراءات التي اتخذها عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وفرض قيود على دخول المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، داعيًا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التي تعزز المساءلة، وتؤكد أن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تمر دون عواقب.
وأكد مواصلة المملكة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة فلسطين، وسائر الشركاء الدوليين، لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة للسلام، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وإعلان نيويورك، بما في ذلك تنفيذ البند الثامن عشر من الخطة، المتعلق بإطلاق مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي.
يذكر أن الاجتماع تم برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وبمشاركة وزيرة الخارجية الفلسطينية الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، والدول الأعضاء في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والشركاء الدوليين، وحضور الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال بنت حسن رضوان.