المملكة تُجدد رفضها لمحاولات تغيير الوضع التاريخي للقدس

البلاد (روما)

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم (الأربعاء)، في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان المنعقد في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، مؤكدًا رفض المملكة جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.