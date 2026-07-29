السياسة

المغرب يدين الهجمات على منشآت بترولية بالمملكة

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرباط)
أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن المغرب تعد هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، ومساسًا خطيرًا بأمنها القومي، وتهديدًا مرفوضًا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره.
وأفاد البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وتؤكد وقوفها المطلق إلى جانبها في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها، وحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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