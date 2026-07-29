اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الخامس

البلاد (الرياض)

عقدت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم -عبر الاتصال المرئي-، اجتماعها الخامس بمشاركة أصحاب السعادة نواب ووكلاء الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول المجلس، ومثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن.

وتطرّق الاجتماع ضمن جدول أعماله إلى عدد من الموضوعات التي تمثل ركيزة أساسية لأعمال اللجنة الوزارية للأمن السيبراني، كما شهد استعراض عددٍ من المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي في مجال الأمن السيبراني، حيث ناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2028 -2024)، كما استعرضت تطورات منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول مجلس التعاون والتي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)؛ بما يعزز التكامل في تبادل المعلومات ويدعم الجاهزية المشتركة في مواجهة التهديدات السيبرانية. إضافةً إلى الاطلاع على خطة إطلاق الموسم الأول من مبادرة بودكاست «سايبر الخليج»، التي تأتي بالتعاون مع جمعية أمن المعلومات في المملكة (حماية)، في خطوة تستهدف إثراء المحتوى المعرفي وإبراز الخبرات والتجارب الخليجية في مجال الأمن السيبراني.

وتُعد اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إحدى اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون التي تم إنشاؤها في العام 2021م بناء على مقترح من المملكة، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن وموثوق، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.