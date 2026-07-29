«السعودية للطاقة»تحصل على تمويل من 7 بنوك بقيمة 15.8 مليار ريال

البلاد (الرياض)

كشفت الشركة السعودية للطاقة، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 15.8 مليار ريال، لأغراضها العامة. الشركة أوضحت عبر بيان في”تداول” أمس الثلاثاء، أن الاتفاقية التي تمتد إلى 7 أعوام دون ضمانات، وقعت مع 7 بنوك سعودية وهي، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار.

و كانت الشركة قد سجلت قفزة في صافي أرباحها بنحو 90% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.83 مليار ريال، بدعم ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به نتيجة نمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إضافة إلى نمو إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية مدعوما باستمرار النمو بالطلب، كما دعمت تلك الأسباب، الإيرادات التي نمت خلال الفصل ذاته بـ 9.5% إلى 21.3 مليار ريال.

كما سبق وأعلنت مطلع مارس الماضي عن تغيير مسماها من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية للطاقة، إضافة إلى إطلاق الهوية الجديدة لها، حيث ستقوم بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإصلاح معداتها وتشييد المشاريع الخاصة بها، إضافة إلى التركيبات الكهربائية والأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها.

“السعودية للطاقة” التي تأسست في 2000، تتجاوز قيمتها السوقية اليوم 74 مليار ريال، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 74.3%، فيما تملك أرامكو للطاقة حصة 6.9%.