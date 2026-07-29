“البلديات والإسكان” تشدد على اشتراطات السلامة بالمساكن الجماعية

أكدت وزارة البلديات والإسكان، أن السلامة في المساكن الجماعية للأفراد تمثل أولوية أساسية لحماية الساكنين، مشددة على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية الواردة في الدليل المحدث للمساكن الجماعية، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات السلامة تشمل المحافظة على جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقائها خالية من العوائق، وتوفير اللوحات الإرشادية المضيئة وأنظمة الإنارة الاحتياطية التي تعمل تلقائيًا عند انقطاع الكهرباء، إضافة إلى تجهيز أبواب الطوارئ بآليات تسمح بفتحها بسهولة من الداخل أثناء عمليات الإخلاء.

وشددت على أهمية التأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وإجراء الصيانة الدورية لها، مع منع التخزين العشوائي في مرافق السكن والممرات والمخارج، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة للحد من المخاطر وتعزيز مستويات الوقاية.

كما دعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية، ووضع مخططات الإخلاء في مواقع بارزة توضح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتأكد من إلمام جميع الشاغلين بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة.

وشددت على أن تدريب شاغلي المساكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء وتنفيذ فرضيات تحاكي الطوارئ والتعريف بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية يعد ركيزة أساسية لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف عند وقوع الحوادث.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام باشتراطات السلامة يتجاوز الامتثال للمتطلبات النظامية ليشكل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث وحماية الأرواح، مشيرة إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي طارئ يسهمان في تقليل الخسائر وتعزيز بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.