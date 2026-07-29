السياسة

البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
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البلاد (القاهرة)
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي -بأشد العبارات- محاولات استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي نَفّذتها مليشيات تابعة لإيران بطائرات مُسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض هذه المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.
وأكد اليماحي في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثّل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، مشددًا على تضامن البرلمان العربي مع المملكة في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلائها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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