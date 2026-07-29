البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة

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البلاد (القاهرة)
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي -بأشد العبارات- محاولات استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي نَفّذتها مليشيات تابعة لإيران بطائرات مُسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيدًا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض هذه المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها.
وأكد اليماحي في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثّل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، مشددًا على تضامن البرلمان العربي مع المملكة في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلائها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد اليماحي في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ولسلامة المنشآت الحيوية والنفطية، كما تمثّل تهديدًا لأمن الطاقة في المنطقة والعالم، مشددًا على تضامن البرلمان العربي مع المملكة في حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات السافرة التي تقوم بها إيران ووكلائها في المنطقة ضد أمن واستقرار الدول العربية واستهدافها المستمر للمنشآت المدنية والنفطية، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.