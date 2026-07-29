الأهلي يعود إلى جدة بعد ختام معسكر أوروبا

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى جدة اليوم الأربعاء بعد ختام المعسكر الإعدادي الذي أقيم خلال الفترة من 3 يوليو وحتى 28 يوليو 2026 في النمسا والبرتغال، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد، استعدادًا لخوض المنافسات المحلية والقارية والعالمية المقبلة.

شهد المعسكر برنامجًا متكاملًا اشتمل على تدريبات فنية وبدنية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية بهدف قياس جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، والوقوف على المستويات الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وسيفرض المدرب يايسله برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثنائي فرانسيسكو ترينكاو وروجر إيبانيز، بهدف رفع المعدل البدني وتجهيزهما بالشكل المطلوب قبل الاندماج مجددًا في التدريبات الجماعية مع بقية عناصر الفريق.

وخاض الأهلي خلال المعسكر ست مباريات ودية أمام عدد من الفرق المختلفة، حيث افتتح مواجهاته بانتصار كبير على إف سي بينزغاو بنتيجة 8-0، سجل خلالها سبيرستيان الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف صالح أبو الشامات الهدف الثاني عند الدقيقة 39، قبل أن يعزز ريكاردو ماتياس التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وواصل الفريق التسجيل عبر مشعل المطيري في الدقيقة 51، ثم أضاف ريكاردو ماتياس هدفه الثاني والخامس للفريق في الدقيقة 58، وسجل ياسين الزبيدي الهدف السادس في الدقيقة 62، فيما اختتم موسى أبو بكر الأهداف بتسجيل الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 68 و84.

وفي ثاني مبارياته الودية، واجه الأهلي فريق هولشتاين، وانتهت المباراة بفوز المنافس بنتيجة 4-1، وسجل ريكاردو ماتياس هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 22، قبل أن يسجل الفريق المنافس أهدافه في الدقائق 42 و45+5 و50 و61.

وتعادل الأهلي مع ريو أفي بنتيجة 2-2، بعدما تقدم الفريق بهدفين مبكرين عن طريق ماتيوس غونسالفيس في الدقيقة الثالثة، وفراس البريكان في الدقيقة السابعة، فيما سجل الفريق البرتغالي هدفي التعادل في الدقيقتين 73 و90+1.

كما خاض الفريق مواجهة ودية أمام فيتوريا غيماريش انتهت بفوز المنافس بنتيجة 3-1، وسجل ماتيوس غونسالفيس هدف الأهلي في الدقيقة 46، بعد أن تقدم الفريق البرتغالي بثلاثة أهداف في الدقائق 9 و13 و25.

وفي اللقاء الذي جمع الأهلي مع بورتيمونينسي انتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة 2-0، بعدما سجل هدفيه في الدقيقتين 33 و76.

واختتم الأهلي مبارياته الودية خلال المعسكر بمواجهة فولهام الإنجليزي، وانتهت بالتعادل 1-1، حيث افتتح ريكاردو ماتياس التسجيل للأهلي في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ريان سيسينيون التعادل لفولهام في الدقيقة 40.

وشكّل المعسكر محطة مهمة ضمن تحضيرات الفريق للموسم المقبل، حيث ركّز الجهاز الفني خلاله على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتطبيق الجوانب التكتيكية، استعدادًا لخوض تحديات الموسم القادم على مختلف الأصعدة.