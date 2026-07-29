السياسة

الأردن: الدفاعات الجوية تعترض وتُسقط 5 صواريخ قادمة من إيران

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عمان)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم (الأربعاء)، اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ قادمة من إيران كانت تستهدف أراضي المملكة، وذلك في إطار منظومة الرصد والمتابعة التابعة للدفاعات الجوية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكد الناطق الرسمي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددًا على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *