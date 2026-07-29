الأردن: الدفاعات الجوية تعترض وتُسقط 5 صواريخ قادمة من إيران

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم (الأربعاء)، اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ قادمة من إيران كانت تستهدف أراضي المملكة، وذلك في إطار منظومة الرصد والمتابعة التابعة للدفاعات الجوية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع الصواريخ وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها بنجاح قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكد الناطق الرسمي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددًا على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين.