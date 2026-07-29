إدانات خليجية وإسلامية للهجمات المسيّرة على السعودية

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لمحاولات استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، معتبرة هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها خرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع المملكة ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الكويتية استمرار تعرض المملكة لهجمات تنفذها ميليشيات تابعة لإيران انطلاقًا من الأراضي العراقية، معتبرة أن هذه الأعمال تعكس إصرار تلك الجماعات على مواصلة التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جددت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة لمحاولات استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، ووصفت هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي وينتهك مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت المنامة دعمها الكامل للمملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، مؤكدة أن أمن السعودية يمثل ركيزة أساسية للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، بما أسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

ودعت البحرين الحكومة العراقية إلى منع استخدام أراضيها منصة للاعتداء على دول المنطقة، مطالبة إيران بوقف دعم الجماعات المسلحة وإنهاء سياساتها التصعيدية، كما حثت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، على اتخاذ موقف حازم لإدانة هذه الهجمات والعمل على وقفها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها وفق القانون الدولي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وللأمن والسلم الإقليميين.

وشدد البديوي على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت قطر والكويت والبحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مجددة دعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها والتصدي لأي تهديد يستهدف استقرارها أو أمن المنطقة.