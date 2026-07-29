المحليات

إتاحة تعديل بيانات شهادتي الميلاد والوفاة عبر “أبشر”

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1448 هـ      29 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلّف اللواء د. صالح بن سعد المربع، اليوم، تدشين عدد من مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية في منصة “أبشر”، وذلك في مقر نادي وزارة الداخلية بمنطقة الرياض.

وتشمل الخدمات الجديدة، خدمة تعديل بيانات شهادة الميلاد، وخدمة تعديل بيانات شهادة الوفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

وتهدف هذه المشاريع التقنية والخدمات الإلكترونية، إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، لتقديم حلول ذكية ومبتكرة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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