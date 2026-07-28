4 صفقات في سوق الأسهم السعودية بـ 66.4 مليون ريال

البلاد (الرياض)

نفذت أمس الاثنين في سوق الأسهم السعودية (تداول) 4 صفقات خاصة على 1.7 مليون سهم بقيمة 66.4 مليون ريال، لكل من شركات: سابك للمغذيات الزراعية ، سابك ، بنك الرياض، وأحد البنوك المحلية.

وتم تنفيذ صفقة على 170 ألف سهم لشركة سابك للمغذيات الزراعية على سعر 123.40 ريال وذلك بقيمة إجمالية بلغت 20.9 مليون ريال. ونفذت صفقة خاصة على 400 ألف سهم لشركة سابك على سعر 52.20 ريال بقيمة إجمالية 20.8 مليون ريال . كما تم تنفيذ صفقة على 800 ألف سهم لبنك الرياض على سعر 20.90 ريال بقيمة إجمالية 16.7 مليون ريال. يشار إلى أنه تتم الصفقة الخاصة بعدما يقرر كل من البائع والمشتري كمية وسعر الأوراق المالية المدرجة محل الصفقة، أما من حيث التسوية، فتتم الصفقات المتفاوض عليها ضمن نطاق زمني يتراوح بين T+0 إلى T+5 وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بينما يتم اعتماد تسوية T+2 تلقائيًا في حال عدم تحديد فترة التسوية من قِبل البائع والمشتري. كما يُنبغي أن تكون الصفقات التي يُتم تنفيذها في جميع الجلسات الإضافية متوافقة مع متطلبات الحدود السعريُة اليومية ومتطلبات الحد الأدنى لقيمة الصفقة يمكن إتمام الصفقات المتفاوض عليها خلال الجلسات التالية، جلسة ما قبل مزاد الافتتاح، وجلسة السوق مفتوح، وجلسة مزاد الإغلاق، وجلسة السوق مغلق، وجلسة ما بعد الإغلاق.