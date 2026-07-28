«هيئة المقاولين» : استقرار نسبي في أسعار الأسمنت خلال يونيو

البلاد (الرياض)

كشف مؤشر أسعار الأسمنت،تأرجحا بين التراجع بنسبة 0.38% إلى الارتفاع بنسبة 0.68% خلال يونيو 2026 بالقياس للفترة ذاتها عام 2025. وأوضح تقرير” أسعار مواد البناء” الصادر عن الهيئة السعودية للمقاولين، أن سعر الأسمنت الأسود بلغ 15.72 ريال للكيس خلال يونيو 2026 مقابل 15.78 ريال للكيس خلال يونيو 2025 بانخفاض 0.38%، فيما سعر الأسمنت الأبيض بلغ 38.62 ريال للكيس خلال يونيو 2026 مقابل 38.36 ريال للكيس خلال يونيو 2025 بارتفاع 0.68%. وأكد التقرير، أن أسعار الأسمنت تأرجحت بين الزيادة بنسبة 0.23% إلى الانخفاض بنسبة 0.57% خلال يونيو 2026 بالمقارنة مع الأسعار خلال مايو 2026. وذكر التقرير، أن سعر الأسمنت الأسود بلغ 15.72 ريال للكيس خلال يونيو 2026 مقابل 15.81 ريال للكيس خلال يونيو 2026 بانخفاض 0.57%، فيما سعر الأسمنت الأبيض بلغ 38.62 ريال للكيس خلال يونيو 2026 مقابل 38.53 ريال للكيس خلال مايو 2026 بارتفاع 0.23%. وأضاف التقرير، أن شهر ديسمبر 2025 سجل أعلى سعر للأسمنت الأسود، حيث بلغ 15.82 ريال للكيس، فيما سجل شهر أكتوبر 2025 أدنى سعر، حيث بلغ 15.44 ريال للكيس، بينما سجل شهر يونيو 2025 أعلى سعر للأسمنت الأبيض، حيث بلغ 38.36 ريال للكيس، فيما سجل شهر مارس 2025 أدنى سعر، حيث بلغ 37.83 ريال للكيس.