نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان

البلاد (طوكيو)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان أيانو كونيميتسو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى اليابان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان أيانو كونيميتسو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى اليابان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.