السياسة

نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1448 هـ      28 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (طوكيو)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان أيانو كونيميتسو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى اليابان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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