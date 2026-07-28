“مركز الملك سلمان للإغاثة” يوقع عقدًا لإغاثة 120 ألف متضرر من زلزال الفلبين

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء)، عقدًا لتنفيذ مشروع تقديم مساعدات للمتضررين من زلزال مينداناو في جمهورية الفلبين، يستفيد منها نحو 120 ألف مستفيد.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في مانيلا، وذلك لتأمين مساعدات إغاثية بالتنسيق والتعاون مع مكتب إدارة الاستجابة للكوارث في وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في الحكومة الفلبينية.

وأوضح المركز أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم أكثر من 15 ألف حقيبة عناية شخصية، وأكثر من 15 ألف حقيبة إيوائية، و150 دورة مياه متنقلة، وذلك في مخيمات المتضررين في بلديتي خوسيه أباد سانتوس وماليتا، ومقاطعات ساراغاني وجنوب كوتاباتو وسلطان قدرات، ومدينة جنرال سانتوس، وإقليم بانغسامورو.

وأبان أن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، والتخفيف من معاناتهم.