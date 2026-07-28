عزز تقدمه في شمال كردفان.. الجيش السوداني يصد هجوماً على الأبيض

البلاد (الخرطوم)

واصل الجيش السوداني تحقيق مكاسب ميدانية في ولاية شمال كردفان، بعدما أعلن إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة الأبيض، بالتزامن مع استعادة السيطرة على طرق ومناطق إستراتيجية، في تطورات تعكس تصاعد العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الدعم السريع نفذت، الاثنين، هجوماً باستخدام مسيّرات انقضاضية استهدف مدينة الأبيض، إلا أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تمكنت من اعتراضها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها. كما أكدت مصادر أخرى عدم وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إعلان الجيش تأمين طريق الصادرات الاستراتيجي الرابط بين أم درمان وشمال كردفان، واستعادة السيطرة على عدد من البلدات الواقعة شمال مدينة الأبيض.

وفي تطور ميداني آخر، استعاد الجيش السوداني السيطرة على الطريق الرئيس الرابط بين أم درمان ومدينة الأبيض، وهو ما وصفته مصادر عسكرية بأنه إنجاز استراتيجي يبعد قوات الدعم السريع غرباً عن عاصمة ولاية شمال كردفان، ويفتح في الوقت ذاته مسار إمداد إضافياً نحو مدينة الأبيض والمناطق الواقعة غربها.

وأعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني تحقيق تقدم جديد في محاور القتال بشمال كردفان، مؤكدة تدمير وإحراق أكثر من 62 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على 54 عربة أخرى بحالة تشغيل جيدة. وأضافت أن العمليات أسفرت أيضاً عن خسائر بشرية في صفوف قوات الدعم السريع، إلى جانب انسحاب عدد من عناصرها وترك معدات وآليات في مواقع الاشتباكات.

ووصف رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس استعادة مدن بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ بأنها “انتصار تاريخي” يمثل محطة استراتيجية في مسار استعادة سيادة الدولة، معتبراً أن هذه المكاسب تمهد الطريق لاستعادة السيطرة على غرب كردفان وإقليم دارفور. وأكد إدريس التزام الحكومة بإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في المدن التي استعادها الجيش، ضمن خطة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات السكان.

من جهته، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن تدمير ثماني مجموعات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، بفضل العمليات التي نفذها الجيش والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، مؤكداً استعادة خمس مناطق والسيطرة على طريق الصادرات الإستراتيجي الرابط بين شمال كردفان والعاصمة الخرطوم.