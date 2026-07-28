شراكة سعودية – أمريكية لتنمية القدرات العلمية للموهوبين

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، اتفاقية تعاون مع جامعة نيو هيفن – الرياض، تهدف إلى تطوير ورعاية الطلبة الموهوبين في المرحلتين الثانوية والجامعية، وتوسيع البرامج الأكاديمية والإثرائية المتاحة لهم، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية وتمكين المواهب الوطنية.

وتتيح الاتفاقية تنفيذ برامج إثرائية وصيفية داخل المملكة، وبرامج خاصة للطلبة المتفوقين الملتحقين بجامعة نيو هيفن بالرياض، إضافة إلى برامج دراسية وصيفية في مقر الجامعة بالولايات المتحدة، إلى جانب برامج تدريبية وتطوير مهني وتعليم تنفيذي لمنسوبي “موهبة”.

وتُعد “موهبة” جهة وطنية رائدة عالميًا في اكتشاف وتمكين الموهوبين، فيما تعمل جامعة نيو هيفن بالرياض كفرع لجامعة نيو هيفن الأمريكية في ولاية كونيتيكت.