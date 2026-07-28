سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال كوماموتو

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين السعوديين، عقب الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب اليابان، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع وآثار الزلزال بشكل مستمر.
ودعت السفارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن السواحل ومناطق الخطر، خاصة المناطق الساحلية المطلة على بحر أرياكي في محافظة كوماموتو، نظرًا لاحتمال حدوث أمواج تسونامي، مع ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية.
وأوضحت السفارة أنه في حال حدوث أي طارئ، يمكن للمواطنين التواصل مع قسم شؤون السعوديين عبر الرقم: 09055833862.
وكان زلزال عنيف بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب اليوم (الثلاثاء)، محافظة كوماموتو جنوبي اليابان.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، كما أصدرت الوكالة الجوية تحذيرات من تسونامي، لبحر أرياك وبحر ياتسوشيرو.
وتقع اليابان عند نقطة التقاء 4 صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي، كما تعد أيضًا موطنًا لـ100 بركان نشط.
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