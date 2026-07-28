سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين بعد زلزال كوماموتو

البلاد (طوكيو)

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين السعوديين، عقب الزلزال الذي وقع في محافظة كوماموتو جنوب اليابان، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع وآثار الزلزال بشكل مستمر.