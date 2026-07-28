زين الدين زيدان مدربًا جديدًا لمنتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلفًا لديدييه ديشان.

وأعرب زيدان، خلال المؤتمر الذي أعقب الإعلان الرسمي، عن سعادته بتولي المهمة، قائلاً: “تدريب المنتخب الفرنسي هو الأمر الوحيد الذي كنت أطمح إليه”، مضيفًا أن قيادة “الديوك” تمثل بالنسبة له حلمًا واستمرارًا لمسيرته مع المنتخب.

وكشف المدرب البالغ من العمر 54 عامًا، الذي لم يتولَّ أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، أنه رفض جميع العروض التي تلقاها خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، انتظارًا لفرصة تدريب منتخب فرنسا.

ويتولى صانع الألعاب السابق مهمة خلافة زميله السابق ديشان الذي قاد المنتخب منذ عام 2012، وانتهت ولايته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026، بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022.

من جانبه، قال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي: “سيكون زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة”.

وأضاف ديالو: “اعتبارًا من شباط/فبراير 2025، التقيت زين الدين زيدان. وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا”.

وكان تعيينه في هذا المنصب متوقعًا منذ فترة طويلة، بعدما طُرح اسمه مرارًا خلال السنوات الماضية، ولا سيما في عامي 2018 و2022 قبل تجديد الثقة بديشان.

وسيُقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر سبتمبر، قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 سبتمبر.