حذرت من التراخي في مواجهة المليشيا.. الحكومة اليمنية: تعزيز العمليات لحسم المعركة مع الحوثيين

البلاد (عدن)

حذرت الحكومة اليمنية من تنامي الدور الإيراني في اليمن، معتبرة أن جماعة الحوثي باتت تنفذ أجندة إقليمية تتجاوز حدود الصراع الداخلي، فيما أكدت مواصلة العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية الممرات البحرية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفقاً للعربية: إن الوقت لم يعد يسمح بالتعامل مع الحوثيين؛ باعتبارهم جماعة محلية، محذراً من أن التراخي في مواجهة المشروع الإيراني سيجعل كلفة احتوائه أكبر مستقبلاً. وأضاف أن تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، يعكس ارتباط قرارها العسكري بالحرس الثوري الإيراني، وفق تعبيره.

وأوضح الإرياني أن الحكومة اليمنية ترى أن المعركة تجاوزت كونها أزمة داخلية، لتصبح مرتبطة بحماية أحد أهم الممرات البحرية العالمية ومنع استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد التجارة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إيران والحوثيين، عبر منع تهريب الخبراء والتقنيات العسكرية وتجفيف مصادر التمويل، إضافة إلى الحيلولة دون استغلال المطارات والموانئ اليمنية لخدمة أجندات تهدد أمن المنطقة والعالم.

وأكد وزير الإعلام أن الحكومة الشرعية تواصل التنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتأمين الملاحة الدولية والحفاظ على سيادة اليمن، مشيراً إلى أن القوات الحكومية عززت عملياتها العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية قالت الحكومة إنها كانت تقل خبراء من الحرس الثوري.

ورفض الإرياني اتهامات الحوثيين للسعودية بفرض حصار على اليمن، مؤكداً أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة استمرت في استقبال السفن والوقود والمواد الغذائية، وأن الرحلات الجوية المدنية كانت متاحة وفق ترتيبات أقرتها الحكومة، معتبراً أن شعار “رفع الحصار” يمثل غطاءً سياسياً وإعلامياً لتبرير التصعيد ضد المملكة.

وأشار إلى أن الخلاف حول الرحلات الإيرانية إلى مطار صنعاء يتعلق بسيادة الدولة وإدارة المجال الجوي، مؤكداً أن الحكومة ترفض تشغيل أي رحلات خارج صلاحياتها الشرعية، كما اتهم إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والخبراء العسكريين، بما أسهم في إطالة أمد الحرب.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة ماضية نحو حسم المعركة ضد الحوثيين، واصفاً الجماعة بأنها أداة تنفذ الأجندة الإقليمية لإيران، ومشدداً على أن استعادة الأمن والاستقرار لن تتحقق إلا ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء تهديد الجماعة للملاحة الدولية ودول الجوار.

وأوضح العقيلي أن القوات المسلحة تعمل بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين للتصدي للهجمات التي تستهدف الممرات المائية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار العمليات العسكرية والضربات الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية للحوثيين.