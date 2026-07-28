حاضرة الدمام تنضم إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة

البلاد (الدمام)

اعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية انضمام حاضرة الدمام، التي تضم مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة البيضاء ومركز الظهران، إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة (Quality of Life Initiative – QoLI)، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، وبقيادة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، في خطوة تعزز مكانة الحاضرة ضمن المدن العالمية التي تتبنى أفضل الممارسات في قياس جودة الحياة وتطوير البيئة الحضرية وفق معايير دولية.

ويأتي انضمام حاضرة الدمام إلى المبادرة باعتبارها كتلة حضرية واحدة، بما يتيح تطبيق منهجية متكاملة لقياس جودة الحياة على مستوى الحاضرة، والاستفادة من المؤشرات العالمية في دعم التخطيط الحضري، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعتمد المبادرة على إطار عالمي طوره برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشمل تسعة محاور رئيسية و٤٣ مؤشرًا فرعيًا تقيس مختلف جوانب الحياة الحضرية، بما في ذلك البيئة، والتنقل، والإسكان، والصحة، والخدمات، والحوكمة، وبما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار، وتسهم في تحديد أولويات التطوير، وقياس أثر المبادرات، ومقارنة أداء الحاضرة بالمدن المشاركة عالميًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، أن انضمام حاضرة الدمام إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري، وتعزيز التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن المبادرة ستسهم في توفير مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتساعد على تطوير الخدمات والمشروعات التنموية وفق معايير دولية، بما يعزز تنافسية الحاضرة ويرتقي بجودة الحياة لسكانها وزوارها.

ورفع الدكتور المغلوث الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، على دعمهما المستمر واهتمامهما بمشروعات ومبادرات الهيئة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تمكين الهيئة من بناء شراكات دولية نوعية وتبني مبادرات تنموية تعزز مكانة المنطقة الشرقية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وترفع من جودة الحياة لسكانها.