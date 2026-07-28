«بترو رابغ» تتحول للربحية بـ2.66 مليار ريال في الربع الثاني

البلاد (جدة)

كشفت رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) أن صافي الربح العائد لمساهمي المصدر بلغ 2.66 مليار ريال في الربع الثاني 2026، مقابل خسارة بـ 1.3 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق 2025 جاء ذلك عقب الإعلان أمس عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 .

وبلغ الربح التشغيلي 3.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني ، مقابل خسارة بـ 1.10 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق 2025.

أما صافي الربح خلال الفترة الحالية بلغ 4.12 مليار ريال مقابل خسارة بـ 2.05 مليار ريال في الفترة المماثلة في العام الماضي.

فيما بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.47 ريال، مقابل خسارة بـ 1.23 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ووفق الشركة ويعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل تشغيل المصانع وزيادة حجم المبيعات وتحسّن هوامش المنتجات المكررة والبتروكيماوية مدعومة بظروف السوق المواتية وعدم توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية خلال الربع. إضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي بشكل إيجابي في صافي الربح، وذلك نتيجة السداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية. علاوة على ذلك، تأثر الربع المماثل من العام السابق بأعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج، والتي استمرت حوالي 60 يوماً؛ ما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج والمبيعات.