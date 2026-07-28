النصر ينهي ملف الكفاءة المالية

أنهى نادي النصر جميع متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد استكمال التزاماته المالية وفق اللوائح المعتمدة، ليحصل رسميًا على الشهادة التي تتيح له تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء منح الشهادة عقب إغلاق النادي كافة الملفات المالية واستيفاء الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقيد اللاعبين، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وبحصوله على شهادة الكفاءة المالية، بات النصر قادرًا على استكمال إجراءات تسجيل صفقاته الجديدة بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود إدارة النادي لإنهاء الجوانب المالية والإدارية قبل انطلاق الموسم، بما يمنح الجهاز الفني فرصة الاعتماد على جميع الصفقات الجديدة خلال فترة الإعداد والمنافسات القادمة.