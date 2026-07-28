الكرملين ينفي وجود مبادرات جديدة بشأن التسوية.. وبوتين: روسيا ماضية في تحقيق أهدافها العسكرية

البلاد (موسكو- كييف)

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الأهداف التي حددتها موسكو، فيما نفى الكرملين وجود أي مبادرات أو صيغ جديدة للتوصل إلى تسوية سياسية، في وقت تتواصل فيه المواجهات الميدانية وتبادل الضربات بين الجانبين، مؤكداً أن أوكرانيا ستخسر أراضيها الغربية “عاجلاً أم آجلاً”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس (الاثنين): إن موسكو لم تتلق أي مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، مؤكداً أن ما يُتداول بشأن هدنة محتملة أو اتفاق لوقف الهجمات الجوية لا يتجاوز كونه تكهنات إعلامية، ولا توجد حتى الآن أي مبادرات ملموسة مطروحة للنقاش.

وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على تقارير تحدثت عن مناقشات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول مقترح يقضي بوقف الهجمات الجوية المتبادلة، تمهيداً لعرضه على الجانب الروسي، في محاولة لإحياء مسار المفاوضات المتعثر.

وفي السياق ذاته، أعرب مسؤولون روس عن أملهم في أن يزور المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو عندما تسمح جداول أعمالهما، في إطار استمرار قنوات الاتصال بين الطرفين، بينما رفض الكرملين التعليق على تصريحات زيلينسكي بشأن استعداد روسيا لاستقبال نحو 30 ألف جندي كوري شمالي إضافي للمشاركة في الحرب.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيبها بأي أفكار جديدة يمكن أن تسهم في التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، في موقف يعكس تمسك موسكو بالحوار دون الإشارة إلى وجود مبادرات قيد البحث حالياً.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خمس قنابل موجهة و498 طائرة مسيرة أوكرانية، مؤكدة أن إجمالي الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها منذ بداية الحرب تجاوز 190 ألف طائرة. كما قالت: إن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 1435 قتيلاً وجريحاً خلال الفترة نفسها.