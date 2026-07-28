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القيادة تهنئ رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1448 هـ      28 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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