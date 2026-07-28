الإقتصاد

“السعودية للطاقة” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بـ15.8 مليار ريال

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1448 هـ      28 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

وقّعت الشركة السعودية للطاقة، اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية قدرها 15.8 مليار ريال، مع تحالف مصرفي يضم 7 بنوك.

وقالت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الثلاثاء)، إن اتفاقية التمويل تمتد لمدة 7 سنوات من تاريخ التوقيع، دون تقديم أي ضمانات مقابل التمويل.

وأوضحت أن التحالف الممول يضم كلاً من: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار.

وأضافت الشركة أن التمويل سيُستخدم في أغراضها العامة، مشيرة إلى وجود طرف ذي علاقة يتمثل في البنك الأهلي السعودي، إضافةً إلى خالد سالم الرويس، لكونه يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للطاقة وعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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