“السعودية للطاقة” توقع اتفاقية تمويل مرابحة بـ15.8 مليار ريال

وقّعت الشركة السعودية للطاقة، اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية قدرها 15.8 مليار ريال، مع تحالف مصرفي يضم 7 بنوك.

وقالت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الثلاثاء)، إن اتفاقية التمويل تمتد لمدة 7 سنوات من تاريخ التوقيع، دون تقديم أي ضمانات مقابل التمويل.

وأوضحت أن التحالف الممول يضم كلاً من: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار.

وأضافت الشركة أن التمويل سيُستخدم في أغراضها العامة، مشيرة إلى وجود طرف ذي علاقة يتمثل في البنك الأهلي السعودي، إضافةً إلى خالد سالم الرويس، لكونه يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للطاقة وعضوية مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار.