“الجوازات” تحتفي بحصول معهد الجوازات على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل

البلاد (الرياض)
احتفت المديرية العامة للجوازات، بمناسبة حصول معهد الجوازات على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري لمدة (3) سنوات بعد استيفائه جميع معايير الاعتماد المعتمدة، وذلك بحضور مدير عام الجوازات المكّلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.
وأكد مدير عام الجوازات خلال الحفل أن حصول المعهد على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل يعكس ما يحظى به قطاع التدريب في وزارة الداخلية من اهتمام ودعم، وتطوير المنظومة الأمنية التدريبية، والارتقاء بجودة بالمخرجات بما يواكب أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وأشاد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع بما يقدمه منسوبو معهد الجوازات من جهود أسهمت في تحقيق الاعتماد، والتزامهم بمواصلة تطوير البيئة التدريبية، والارتقاء بجودة البرامج التعليمية.
وأكد مدير عام الجوازات خلال الحفل أن حصول المعهد على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل يعكس ما يحظى به قطاع التدريب في وزارة الداخلية من اهتمام ودعم، وتطوير المنظومة الأمنية التدريبية، والارتقاء بجودة بالمخرجات بما يواكب أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وأشاد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع بما يقدمه منسوبو معهد الجوازات من جهود أسهمت في تحقيق الاعتماد، والتزامهم بمواصلة تطوير البيئة التدريبية، والارتقاء بجودة البرامج التعليمية.