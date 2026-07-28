الانتهاء من المرحلة الأخيرة لمشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي

البلاد (الخبر)

شارفت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر، على الانتهاء من أعمال المرحلة الخامسة والأخيرة لمشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مشاريع تطوير الواجهات البحرية في المنطقة الشرقية، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية، بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية ويعزز مكانة مدينة الخبر كوجهة ساحلية وسياحية رائدة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن المشروع يأتي امتدادا لحزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة لتطوير الواجهات البحرية، وتوسيع المساحات المفتوحة، وتهيئة بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في توفير مرافق نوعية تعزز من جودة الحياة وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وبيّن أن المرحلة الخامسة والأخيرة تمتد بطول 650 متر، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 18 ألف متر مربع، وتشمل تنفيذ أكثر من 10 آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء، وإنشاء مسارات مخصصة للمشاة، وتركيب منظومة إنارة جمالية حديثة، وتوفير مواقف للسيارات، إلى جانب تجهيز الموقع بجلسات وكراسي للزوار، بما يسهم في تعزيز الراحة، ورفع جودة المرافق العامة.

وأضاف الزهراني، أن المشروع يتضمن إزالة الساند الحجري واستبداله بسور حديث من الألمنيوم، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد البصري، ورفع مستوى السلامة، وإيجاد بيئة أكثر جاذبية وانسيابية لمرتادي الكورنيش، بما يعكس الهوية العمرانية الحديثة للواجهة البحرية.

وأشار إلى أن كورنيش الخبر الجنوبي يمثل إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في مدينة الخبر، ويعد متنفسا حضريا متكاملا يتيح خيارات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية، والترفيهية، والاجتماعية، إلى جانب دوره في تعزيز الاستفادة من الواجهة البحرية، ودعم الحركة السياحية، والاقتصادية في المحافظة.

وذكر الزهراني، أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يسهم في تطوير المرافق العامة، وتحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية، ورفع جودة المشهد الحضري، وتوفير بيئات جاذبة تواكب تطلعات المجتمع، وترسخ مكانة مدن المنطقة الشرقية بوصفها وجهات حضرية وسياحية رائدة على مستوى المملكة.