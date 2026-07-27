السياسة

الإمارات وسوريا تدينان بشدة الهجمات العدوانية على منشآت بترولية في المملكة

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1448 هـ      28 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (أبوظبي- دمشق)
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة -في بيان وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كما أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة ‏استهداف ‏منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية ‏عبر طائرات ‏مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من ‏الأراضي العراقية، ‏عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن ‏المملكة واستقرارها، ‏وتهديدًا لأمن المنطقة‎.‎
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء ‏تضامن ‏سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما ‏تتخذه ‏من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ‏مجددةً ‏موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من ‏شأنه ‏زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‎.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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