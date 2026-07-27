الإمارات وسوريا تدينان بشدة الهجمات العدوانية على منشآت بترولية في المملكة

البلاد (أبوظبي- دمشق)
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة -في بيان وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات العدوانية بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة -في بيان وفقًا لوكالة أنباء الإمارات- أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كما أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت بترولية في المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتهديدًا لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء تضامن سوريا مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.