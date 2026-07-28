ارتفاع إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين بنسبة 1.2%.. تراجع أرباح «تداول السعودية» 32% إلى 148 مليوناً بالنصف الأول

البلاد (الرياض)

كشفت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة تسجيل صافي ربح عائد إلى المساهمين بقيمة 147.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 216.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 31.9%. كما تراجع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 143.1 مليون ريال مقارنة مع 210.8 مليون ريال، فيما انخفضت ربحية السهم إلى 1.23 ريال مقابل 1.81 ريال للفترة المقارنة.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 617.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 647.1 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 4.6%. كما تراجع إجمالي الربح بنسبة 13.8% إلى 312.9 مليون ريال، وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 40.9% إلى 109.7 مليون ريال.

وأرجعت المجموعة تراجع الإيرادات إلى انخفاض إيرادات قطاع أسواق المال بنسبة 13.8%، وقطاع خدمات ما بعد التداول بنسبة 5.1%، نتيجة تراجع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1%. وفي المقابل، أسهمت خطط المجموعة الإستراتيجية لتنويع مصادر الدخل في نمو إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 11.8%.

كما عزت انخفاض صافي الربح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 10%، مدفوعة بزيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء، إلى جانب الاستثمارات المرتبطة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للنمو.

وعلى مستوى الأداء الربعي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتبلغ 322.6 مليون ريال، مقارنة مع 318.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. كما سجلت المجموعة صافي ربح قدره 92.1 مليون ريال مقابل 96.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، بانخفاض نسبته 4.3% نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7%. انخفاض أرباح الربع الأول 4.3% نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية 4.7% وفي المقارنة الفصلية، ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 9.5% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، فيما قفز صافي الربح بنسبة 65.6% مقابل 55.6 مليون ريال في الربع السابق، مدعومًا بنمو الإيرادات التشغيلية واستمرار تنفيذ استراتيجية تنويع الإيرادات.

وأظهرت بيانات القطاعات أن إيرادات قطاع أسواق المال تراجعت إلى 170.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2026 بانخفاض 13.8%، رغم ارتفاع إيرادات خدمات العضوية بنسبة 23.5%. في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات إلى 133.3 مليون ريال بنمو 11.8%، بدعم من خدمات الاستضافة في مراكز البيانات ونمو إيرادات شركة شبكة مباشر المالية.أما قطاع خدمات ما بعد التداول، فقد سجل إيرادات بلغت 313.6 مليون ريال بانخفاض 5.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، متأثرًا بتراجع متوسط قيمة الأسهم المتداولة، رغم نمو إيرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.8%. وفي المقابل، ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.31 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.27 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.