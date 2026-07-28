ارتفاع أسعار النفط يعزز توقعات نمو الأرباح.. سوق الطاقة العالمي يترقب نتائج «أرامكو» للنصف الأول

البلاد (الرياض)

يترقب سوق الطاقة العالمي إعلان شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 في 4 أغسطس المقبل، وسط توقعات بأن تعكس النتائج استمرار قوة الأداء المالي للشركة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط خلال فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني بنحو 39.7% مقارنة بالربع الثاني 2025.

وكانت”أرامكو” قد سجلت خلال الربع الأول 2026 صافي دخل بلغ 122.0مليار ريال (32.5 مليار دولار)، بارتفاع 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 126.0 مليار ريال (33.6 مليار دولار) بنمو 26.2%، مدعومًا بارتفاع الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات إلى 467.2 مليار ريال.

كما حققت خلال النصف الأول 2025 صافي دخل معدل بلغ 50.9 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 59.3 مليار دولار، والتدفقات النقدية الحرة 34.4 مليار دولار، مع إعلان توزيعات نقدية أساسية بقيمة 21.1 مليار دولار إضافة إلى توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.2 مليار دولار.

وقبيل إعلان النتائج، توقعت “الجزيرة كابيتال” أن تحقق “أرامكو” صافي ربح يبلغ 119.6 مليار ريال خلال الربع الثاني 2026، بارتفاع 39.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الإيرادات عند 458.5 مليار ريال، مع الإبقاء على توصيتها للسهم عند “زيادة المراكز” وسعر مستهدف يبلغ 29.6 ريال. كما توقعت أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق للشركة 99.6 دولار للبرميل خلال الربع الثاني، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، رغم انخفاض الإنتاج الهيدروكربوني مقارنة بالربع الأول. ومن المتوقع أن يدعم ربح شركة أرامكو فضلًا عن ارتفاع الأسعار، زحم الصادرات عبر خط (شرق غرب) الذي يربط منابع النفط في المنطقة الشرقية بميناء التصدير في ينبع على البحر الأحمر.