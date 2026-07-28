إعلان شروط ومعايير التسجيل في برنامج متطوعي كأس آسيا “السعودية 2027”

البلاد (الرياض)
أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “السعودية 2027” شروط ومعايير التسجيل في برنامج المتطوعين، الذي يتيح للراغبين فرصة المساهمة في تنظيم البطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في مدن الرياض وجدة والخبر.
وأوضحت أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ممن تبلغ أعمارهم (16) عامًا فأكثر، مع ضرورة الالتزام بحضور أيام التطوع والتدريبات المقررة وفق المسار المعتمد.
واشترطت اللجنة استكمال جميع بيانات الملف الشخصي عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بقواعد السلوك والتعليمات الخاصة باللجنة المحلية المنظمة، بما يسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تواكب مكانة البطولة.
وأكدت أن برنامج المتطوعين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنظيم البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز تجربة المنتخبات والجماهير والإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة، داعية الراغبين في الانضمام إلى الاطلاع على شروط ومعايير البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية: https://loc-volunteers.asiancup2027.sa/register، تمهيدًا للمشاركة في تنظيم أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.
وأوضحت أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ممن تبلغ أعمارهم (16) عامًا فأكثر، مع ضرورة الالتزام بحضور أيام التطوع والتدريبات المقررة وفق المسار المعتمد.
واشترطت اللجنة استكمال جميع بيانات الملف الشخصي عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بقواعد السلوك والتعليمات الخاصة باللجنة المحلية المنظمة، بما يسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تواكب مكانة البطولة.
وأكدت أن برنامج المتطوعين يمثل إحدى الركائز الأساسية في تنظيم البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز تجربة المنتخبات والجماهير والإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة، داعية الراغبين في الانضمام إلى الاطلاع على شروط ومعايير البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية: https://loc-volunteers.asiancup2027.sa/register، تمهيدًا للمشاركة في تنظيم أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.