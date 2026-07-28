إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني

البلاد (عمّان)
أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي الأردن، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية حدود الأردن والحفاظ على أمنه وسيادته، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية حدود الأردن والحفاظ على أمنه وسيادته، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.