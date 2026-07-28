السياسة

إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني

صحيفة البلادaccess_time13 / صفر / 1448 هـ      28 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (عمّان)
أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي الأردن، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن القوات المسلحة تواصل أداء واجبها في حماية حدود الأردن والحفاظ على أمنه وسيادته، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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