“أمير المدينة”: موسم التمور انطلاقة جديدة ترفع التنافسية

البلاد (المدينة المنورة)

رعى أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس اللجنة العليا لتنمية قطاع التمور، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، حفل موسم تمور المدينة 2026، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المدينة المنورة لما لها من مكانة دينية وثقافية وتاريخية وفرص اقتصادية واعدة.