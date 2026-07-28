“أمير المدينة”: موسم التمور انطلاقة جديدة ترفع التنافسية

رعى أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس اللجنة العليا لتنمية قطاع التمور، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، حفل موسم تمور المدينة 2026، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المدينة المنورة لما لها من مكانة دينية وثقافية وتاريخية وفرص اقتصادية واعدة.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن تمور المدينة المنورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيرة النبوية وتمثل إحدى أبرز المزايا النسبية التي تتميز بها المنطقة، مؤكدًا أن قطاع التمور يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
ونوه بأن هذا الموسم يمثل انطلاقة جديدة تعزز مكانة تمور المدينة المنورة وترفع من تنافسيتها، وتدعم جهود تطوير القطاع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.
كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للنخيل والتمور والمركز الوطني للتنمية الصناعية ومعهد الصناعات الغذائية في مجال تطوير القدرات البشرية الوطنية العاملة في قطاع النخيل والتمور، إلى جانب عرضٍ وثّق انطلاق أول طرد بريدي لشحنة تمور عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.
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