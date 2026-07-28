أمير الشرقية يستقبل المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام

البلاد (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام والمراكز والعيادات المرتبطة به، الدكتور محمد بن ظافر الأحمري، يرافقه عدد من القيادات.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده القطاع الصحي من تطور مستمر في خدماته الصحية وإمكاناته الطبية يعكس دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية والخدمات الطبية والوقائية، مما أسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة، تلبي احتياجات المستفيدين، وترتقي بجودة الخدمات الصحية، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقدّم الأحمري لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا تناول فيه أبرز المنجزات والمؤشرات التشغيلية للمستشفى والمراكز والعيادات التابعة له، إلى جانب مركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، وما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات الصحية من خلال المبادرات والمشروعات التطويرية، كما استعرض أبرز الاعتمادات والإنجازات النوعية التي حققها البرنامج، والمشروعات الجاري تنفيذها، ودورها في تعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يواكب مستهدفات القطاع الصحي.
وأعرب الأحمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته، مؤكدًا استمرار البرنامج في تنفيذ مشروعاته التطويرية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده القطاع الصحي من تطور مستمر في خدماته الصحية وإمكاناته الطبية يعكس دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية والخدمات الطبية والوقائية، مما أسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة، تلبي احتياجات المستفيدين، وترتقي بجودة الخدمات الصحية، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقدّم الأحمري لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا تناول فيه أبرز المنجزات والمؤشرات التشغيلية للمستشفى والمراكز والعيادات التابعة له، إلى جانب مركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي، وما تحقق من تقدم في تطوير الخدمات الصحية من خلال المبادرات والمشروعات التطويرية، كما استعرض أبرز الاعتمادات والإنجازات النوعية التي حققها البرنامج، والمشروعات الجاري تنفيذها، ودورها في تعزيز جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، والارتقاء بتجربة المستفيد، بما يواكب مستهدفات القطاع الصحي.
وأعرب الأحمري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته، مؤكدًا استمرار البرنامج في تنفيذ مشروعاته التطويرية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.