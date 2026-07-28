أمير الشرقية يرعى النسخة التاسعة من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026

سيف البلاهدي (الخبر)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026م الذي تُطلقه غرفة الشرقية مُمثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية خلال الفترة من 1-4 سبتمبر من العام الجاري، بمركز معارض الظهران الدولية بالخبر.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج، شكره لمقام سمو أمير الشرقية على رعايته الكريمة للمعرض، مؤكداً بأن الرعاية تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة ما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، والمُساهمات المُجتمعية التي تُقدمها الغرفة اليوم لأبناء المجتمع، من خلال تبني وصقل وتطوير قطاع العمل الحرفي والأسرة المُنتجة.

وأوضح الفراج، بأن المعرض في نسخته التاسعة، يأتي ليجسد التـزام الغرفة بمواصلة جهودها في دعم هذا القطاع الحيوي، في ظل ما يحتله قطاع الحرف والأعمال اليدوية، والذي يُعد اليوم أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وعنصرًا أساسيًا ضمن مستهدفات رؤية 2030م، التي تسعى إلى تطوير هذا القطاع وتحويله إلى منظومة أكثر تنظيمًا تُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الهوية الثقافية للمملكة.

وأكد بأن المعرض يهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين والفنانين التشكيليين الإبداعية والمهنية والإدارية، بما يضمن رفع جودة منتجاتهم وتمكينهم من عرضها وتسويقها من خلال قنوات منظمة تسهم في توفير دخل مستدام، وتشجعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال بثقة، ويأتي ذلك انطلاقاً من دور غرفة الشرقية التنموي وتحقيقاً لأهدافها من خلال تعظيم أثر المساهمة المجتمعية لقطاع الأعمال، وتعظيم أداء ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال أصحاب الحرف والأعمال اليدوية والأسر المنتجة، وعن طريق البرامج التوعوية وورش العمل وتقديم المبادرات النوعية لخدمة هذا القطاع التنموي، كل ذلك ضمن خطة الغرفة الهادفة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى جعل أصحاب هذه الحرف رقمًا فاعلا ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام، والمنطقة الشرقية على وجه خاص.